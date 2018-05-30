В Нижнем Тагиле отменят прямые выборы главы города

22:51 | 31.05.2018

Сегодня комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления одобрил законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила.



Отмену последних прямых всенародных выборов мэра в Свердловской области рассмотрят на заседании Законодательного собрания 5 или 6 июня.



Отметим, что данный законопроект был внесен в региональный парламент губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В защиту проекта проголосовали все члены комитета. Вероятно, теперь главу Нижнего Тагила будет избирать по конкурсу дума муниципалитета.



Напомним, что Нижний Тагил был последним муниципалитетом Свердловской области, где действовали прямые выборы главы города.



Фото: advertology.ru