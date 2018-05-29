Минюст зарегистрировал отмену прямых выборов главы города в Уставе Екатеринбурга

20:07 | 31.05.2018

Сегодня Главное управление Минюста России по Свердловской области зарегистрировало изменения в Уставе Екатеринбурга, отменяющие прямые выборы главы города. Принятые изменения вступят в силу в течение двух недель.



Как сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга, после вступления изменений в силу гордума Екатеринбурга сможет объявить конкурс по выборам мэра Екатеринбурга по принятой схеме.



Напомним, поправки, отменяющие выборы главы города, были одобрены думой на заседании 22 мая.



Фото: club-rf.ru