Уральца будут судить за убийство знакомого из ревности

14:00 | 31.05.2018

45-летнего жителя Краснотурьинска обвиняют в убийстве 36-летнего мужчины.



Трагедия произошла 26 марта этого года. По данным следствия, обвиняемый, его сожительница и двое знакомых вместе распивали спиртное в квартире на улице Попова. На почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес смертельное ранение оппоненту.



После этого обвиняемый попросил свидетелей сказать правоохранителям, что убийство совершил еще один житель квартиры – инвалид, и спрятал нож под подушку последнего. Инвалид в это время спал.



Следствию удалось выйти на след настоящего преступника. Сейчас дело направлено в суд.





Фото: primrep.ru