Во время ЧМ-2018 в аэропорту Кольцово будут работать 175 волонтеров

12:19 | 31.05.2018

В международном аэропорту Кольцово прошло обучение волонтеров чемпионата мира по футболу. В течение трех дней 95 ребят из разных городов России изучали инфраструктуру аэропорта.



Как рассказали в пресс-службе Кольцово, во время ЧМ-2018 на территории аэропорта будет работать волонтерский штаб, насчитывающий 175 человек.



Волонтеры будут регулировать движение пассажиров на привокзальной территории, а также в терминалах А и В.