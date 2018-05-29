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10:58 | 31.05.2018
Шарташскому лесопарку придумали логотип
«Мир движется вперед. Однажды изобретенное — многократно и легко копируется. Сейчас уже трудно придумать уникальный, но простой логотип и стилистическую концепцию, базирующуюся на примитивных элементах, цветовых решениях», — написал Зиганшин.
В комментариях некоторые отметили, что логотип очень неброский, но большинству он понравился. Также Зиганшину предложили нарисовать очертания озера Шарташ на дне кружки.
Напомним, что на территории Шарташского лесопарка реализуется проект создания современной рекреационной зоны. До 2020 года планируется оборудовать велосипедные дорожки, пешеходные тропы, детские и спортивные площадки, а также обновить освещение. Разработкой проекта занимается компания «Уралдортехнологии».
Фото: Артур Зиганшин/Facebook
© «Вечерние Ведомости»
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