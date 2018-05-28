Зарубил топором: 57-летнего уральца обвиняют в жестоком убийстве знакомого

57-летнего ранее неоднократно судимого жителя одной из деревень Слободо-Туринского района обвиняют в убийстве знакомого.Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 27 мая. По версии следствия, мужчины вместе распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Разозлившись, злоумышленник вооружился топором и несколько раз ударил знакомого по голове.Уралец признал свою вину. Сейчас по данному делу продолжается расследование, отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.