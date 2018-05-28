В Верхотурье выявили нарушения при организации питания осужденных ИК-53

11:24 | 30.05.2018

В Верхотурье к административной ответственности привлечен заведующий столовой исправительной колонии № 53. Основанием стали многочисленные нарушения при организации питания осужденных.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в столовой обнаружены творог и мясной фарш без маркировки, нарушалось товарное соседство (мясо, молочные продукты, яйца, готовые продукты хранились в одной холодильной камере), также обнаружен йогурт с истекшим сроком годности.



В результате возбуждено административное дело. Заведующего столовой оштрафовали на пять тысяч рублей.





Фото: simferopol.bezformata.ru