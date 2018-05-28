Уральские студенты смогут отправиться в Индонезию по обмену

Российский государственный профессионально-педагогический университет и Государственный университет Джокьякарты (Индонезия) заключили меморандум о взаимопонимании.Вузы договорились об обмене преподавателями и студентами, обмене исследовательскими материалами и другой информацией, а также о совместных исследовательских проектах.