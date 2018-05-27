В Свердловской области завершились испытания системы «112»

16:00 | 29.05.2018

С 1 июня в Свердловской области в постоянном режиме начнет действовать система единого телефонного номера экстренных служб 112. Испытания завершены. Сейчас в регионе работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть.



По номеру 112 свердловчане могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Максимальное время обработки одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд.





Фото: gov39.ru