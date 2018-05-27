С привокзальной площади в Екатеринбурге уберут киоски

13:21 | 29.05.2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб вместе с журналистами объехал территорию Железнодорожного района и дал ряд поручений по благоустройству. Прежде всего, будут убраны торговые павильоны с площади перед железнодорожным вокзалом.



«Это не рыночная площадь, а привокзальная. Этого ничего не должно быть», — цитирует Якоба ЕТВ.



Также сити-менеджер поручил озеленить территорию: срубить сухие деревья и высадить новые. Кроме того, необходимо обустроить удобный пешеходный переход и договориться с жителями, чтобы те прибрались на балконах.