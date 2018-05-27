Столкнул с лестницы: виновнику смерти женщины в Североуральске дали девять лет

12:37 | 29.05.2018

В Североуральске вынесли приговор 30-летнему местному жителю. Вечером 8 марта 2017 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом на улице Каржавина, где проживает его друг. На площадке между вторым и третьим этажом мужчина заметил сидящую подвыпившую женщину. Она мешала ему пройти, что крайне разозлило североуральца, и он столкнул ее с лестницы. Женщина ударилась головой о чугунную батарею и скончалась в больнице на следующий день.



В результате суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима. Он признал свою вину.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области