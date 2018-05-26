Глава Серовского городского округа Елена Бердникова уходит в отставку

18:23 | 28.05.2018

Сегодня, 28 мая, глава Серовского городского округа Елена Бердникова заявила, что уходит в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление уже передано председателю думы муниципалитета.



Утром во время совещания Бердникова поблагодарила коллектив администрации за совместную работу на протяжении шести лет (она возглавляла округ с 2012 года).



- Безусловно, у Думы и администрации есть масса задач, которые нужно выполнить в 2018 году. Вся предварительная подготовка для этого сделана. Хочу еще раз пожелать всем без исключения воспринимать эту новость (об отставке, — прим. «Глобус») с положительной точки зрения. Уверена, все что ни делается, все к лучшему. Процесс не стоит на месте, — цитирует Бердникову «Глобус».





Фото: serovrb.ru