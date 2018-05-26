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16:20 | 28.05.2018
Антитунгусовская коалиция передала 6 тысяч подписей и сведения о нарушениях, допущенных руководством регионального отделения «Единой России», в ЦИК партии
Вместе с подписями горожан также был передан пакет документов и подборка фактов, свидетельствующих о грубейших нарушениях процедуры праймериз в Екатеринбурге.
На встрече присутствовали все члены делегации, включая кандидатов и представителей партактива из Екатеринбурга.
Встреча в президиуме партии продолжается, после своего визита в ЦИК партии «Единая Россия» участники намерены также встретиться с представителями Администрации Президента РФ.
Напомним, делегация зарегистрированных участников праймериз по определению кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга в составе 14 человек находится сегодня в Москве. Возглавляет уральскую делегацию Анатолий Шарапов, действующий депутат городской думы.
Цель поездки можно понять из комментария Анатолия Шарапова, данного им средствам массовой информации.
«После комиссии ЦИК, которая работала в Екатеринбурге, ситуация с проведением праймериз только ухудшилась. Давление на кандидатов, которые не входят в «список Тунгусова», усилилось, административные барьеры стали настолько откровенными, что нами было принято решение еще раз обратиться к руководству партии с просьбой обратить особое внимание на Екатеринбург и обеспечить честные и непредвзятые праймериз», — сказал Анатолий Шарапов.
© «Вечерние Ведомости»
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