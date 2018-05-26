Предприниматель из Новоуральска, не плативший зарплату работникам, может избежать уголовной ответственности

13:59 | 28.05.2018

В период с октября 2016 по январь 2017 года 16 сотрудников одной из частных фирм Новоуральска не получали зарплату. Задолженность составила более 580 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя 1962 года рождения.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, у предпринимателя была реальная возможность платить зарплату, однако он предпочитал тратить деньги на другие нужды.



Известно, что в ходе следствия мужчина погасил задолженность, в связи с этим от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде штрафа. Сейчас дело направлено в суд.





Фото: vestinn.ru