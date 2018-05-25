Новости дня
11:22 | 28.05.2018
В Нижнем Тагиле бурно обсуждается отставка Сергея Носова в связи с назначением на должность губернатора
Как пишет сегодня АН «Между строк», со ссылкой на свои источники информации, в том числе близкие к Кремлю, Носов уходит на повышение.
По словам собеседников агентства, об отставке будет объявлено сегодня, 28 мая, после 12 часов по московскому времени. Сергей Носов может занять пост временно исполняющего обязанности губернатора одного из регионов, кадровые перестановки в которых, в свою очередь, анонсирует сегодня РБК.
Напомним, что ранее слухачи уже назначали Носова на пост свердловского губернатора, а также главы Кемеровской и Челябинской областей.
К слову, о скорой досрочной отставке магаданского губернатора Владимира Печёного написал сегодня «Коммерсантъ».
Вот как прокомментировала слухи о возможном уходе Носова агентству «Между строк» замглавы города по финансово-экономической политике Евгения Черемных: «Я могу подтвердить, что Сергей Константинович сегодня находится в Москве, в командировке, ведёт переговоры по нашим концессиям. Про его отставку подтвердить ничего не могу, мы сейчас сидим с [руководителем аппарата] Андреем Евгеньевичем Лендой, нам ничего не известно. Возможно, эта информация до нас ещё дойдёт».
По сообщению агентства, другие чиновники мэрии факт назначения Носова не подтверждают и не опровергают.
«Это сегодня обсуждается, но все ждут официальной информации», — говорят они.
Фото: URA.ru
© «Вечерние Ведомости»
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