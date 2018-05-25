Более 47 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

10:42 | 28.05.2018

С начала года более 47 тысяч жителей Свердловской области из-за долгов лишили права выезда за пределы Российской Федерации. Общая сумма задолженности составляет более 42 млрд рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, в выезде отказано 4 819 алиментщикам и 4 509 должникам по ЖКХ. Также более 2,5 тысячи свердловчан имеют долги по уголовным штрафам, около одной тысячи жителей — по налогам.



Отметим, что больше всего должников по кредитам: 15 тысяч человек, имеющих долги перед банками, ограничены в праве выезда за рубеж, их общая задолженность — более 8 млрд рублей.





Фото: r02.fssprus.ru