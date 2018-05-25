Сегодня пройдут пожарные учения в ТРЦ «Алатырь»

10:22 | 28.05.2018

Сегодня, 28 мая, пройдет пожарно-тактическое учение в здании ТРЦ «Алатырь», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В учении примут участие 20 единиц техники, 70 человек. Огнеборцы потушат условный пожар в батутном парке, расположенном на пятом этаже. Из здания эвакуируют посетителей и работников.



«В ходе учений будут отработаны различные способы спасения людей. «Пострадавших» будут спасать по пожарной автолестнице, с помощью альпинистского снаряжения, а также с использованием спасательных масок дыхательных аппаратов», — говорится в сообщении.



Отметим, что сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжит рассмотрение дела о закрытии ТРЦ «Алатырь». Ранее здесь нашли нарушения требований пожарной безопасности.





Фото: trc-alatir.ru