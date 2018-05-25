В Екатеринбурге пожар уничтожил деревянный дом

16:53 | 27.05.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге в районе Автовокзала загорелся частный деревянный дом. По словам жителей соседних зданий, в загоревшемся доме никто не живет.



По информации очевидцев, дом горит уже не в первый раз, однако сегодня пожарные не смогли уберечь здание: огонь окончательно уничтожил дом.



Фото: e1.ru