В Свердловской области продолжают гореть леса

13:41 | 27.05.2018

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день в регионе действует два природных лесных пожара.



Первый – в 6 км от посёлка Малышево, на площади 10 гектаров горит трава и подлесок, в тушении задействованы 2 единицы техники и 44 человека. Стоит отметить, что в текущем месяце это не первый случай, когда на данной территории происходят лесные пожары, виной всему нарушение правил пожарной безопасности местным населением при нахождении в лесу.



Второй пожар разгорелся в посёлке Сагра Верхнепышминского городского округа, там площадь леса, охваченная низовым пожаром, составляет 20 гектаров. В тушении этого очага возгорания принимают участие 3 единицы техники и 8 человек. Причина всё та же, неаккуратное обращение населения с огнём в лесу.



В обоих случаях присутствует возгорание торфа, пожары классифицируются как лесные, низовые/подземные и имеют 1 класс пожарной опасности.



Информация: ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: uralaviales.ru