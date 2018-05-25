Завтра, 28 мая, в парке Маяковского будут отмечать День пограничника

Завтра, 28 мая, в России отмечается один из самых популярных профессиональных военных праздников — День пограничника. Предстоящее празднование особое – в 2018 году российским пограничным войскам исполняется 100 лет.Отмечая День защитников границы, тысячи людей собираются по всей стране. Одни чтобы встретить старых боевых товарищей, другие, чтобы поблагодарить бывших и действующих военнослужащих за мирное небо над головой.Екатеринбургские пограничники встретятся в центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Там с 12.00 до 16.00 пройдёт праздник «100 лет пограничным войскам».Как отмечают организаторы, в программе мероприятия митинг-шествие, праздничный концерт и различные интерактивные зоны для детей и взрослых.Фото: youtube.com; rusatribut.ru