В Екатеринбурге группа «Ногу свело!» натолкнулась на мошенника

11:24 | 26.05.2018

Лидер известного музыкального коллектива «Ногу свело!» оказался обманут мошенником из Екатеринбурга, который занимался организацией концерта группы во Дворце молодёжи. Мероприятие должно было состояться 25 мая, но промоутер Григорий Вяткин, в чьи обязанности входили организация концерта и продажа билетов, нарушил условия контракта с бэндом.



Об отмене концерта группа узнала ещё 24 мая, но вылет в Екатеринбург все равно состоялся. Прибыв в столицу Урала, солист коллектива Макс Покровский обратился в полицию, где написал заявление с просьбой проверить организатора концертов Григория Вяткина на предмет мошенничества. Заявление приняли, так что по факту нарушения контракта будет проводиться проверка.



По словам Покровского, фактор низких продаж билетов в качестве причины отмены концерта им не рассматривается, к тому же билеты на концерт приобрели уже около 600 человек. А на странице Вяткина в соцсетях нет информации о том, что продажа билетов остановлена.



В свою очередь, организатор Вяткин объясняет, что причиной отмены мероприятия стал как раз плохой процент продаж. По его словам, он предложил группе перенести концерт, чтобы продать больше билетов, однако группа не пошла ему навстречу и предложила вовсе отменить концерт. Что касается несанкционированной продажи билетов, то Вяткин объясняет, что билетные операторы уведомлены об отмене концерта и продажи остановились. Однако информация о том, могут ли фанаты потребовать денег за отменённый концерт, пока не поступала.



В связи с инцидентом группа «Ногу свело!» дала вчера бесплатный концерт.



Фото: krd.rus.team