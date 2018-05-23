Уралец, похитивший у доверчивых пенсионеров более миллиона рублей, предстанет перед судом

16:27 | 25.05.2018

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, обвиняемого в разбое и краже денег у пожилых людей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, речь идет о двух преступных эпизодах.



По данным следствия, 18 июня 2017 года екатеринбуржец познакомился на улице с 80-летним мужчиной и попросил оставить у него дома товар – верхнюю одежду. Пенсионер согласился и привел незнакомца к себе в квартиру. Там злоумышленник открыто похитил 1,1 млн рублей.



Второй эпизод произошел 3 декабря 2017 года. На этот раз у обвиняемого был подельник (его личность в настоящее время устанавливается). Мужчины по той же схеме украли у 84-летней пенсионерки 30 тысяч рублей.





Фото: 163gorod.ru