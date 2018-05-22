Энергетики не стали банкротить белоярский коммунальный МУП

21:32 | 23.05.2018

Администрация Белоярского городского округа смогла добиться крайне важного для жизнеобеспечения муниципалитета вопроса — отказа ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от признания МУП «Новые технологии» банкротом. В связи с этим производство по делу в Арбитражном суде Свердловской области о признании муниципального предприятия, ответственного за подачу тепла в квартиры белоярцев, несостоятельным прекращено. Напомним, что заявление о признании МУП банкротом было подано еще в декабре 2017 года, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» требовало взыскания 18 миллионов рублей, но после переговоров сторонам все же удалось прийти к мирному решению вопроса и реструктуризации долгов.



Добавим, что в ближайшее время на баланс МУП «Новые технологии» будет передано имущество другого владельца котельных — ООО «Косулинское производственное предприятие», которое также обеспечивает жителей сел Косулино и Прохладный водоснабжением. Это позволит более оперативно реагировать на аварийные ситуации, так как сейчас ООО «Косулинское производственное предприятие» принадлежит частному лицу — Геннадию Баркову.



В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск о признании банкротом ООО «Косулинское производственное предприятие». Компания сама подала иск о банкротстве, к иску присоединилось АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания», которое требует 32,4 миллиона рублей.