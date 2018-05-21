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16:49 | 23.05.2018
«МегаФон» ввел новую линейку корпоративных тарифов: абонентам будут дарить бонусы и безлимит на соцсети
«МегаФон» предложил корпоративным клиентам тарифную линейку «Управляй!». На выбор сформировано четыре пакета услуг: для руководителей бизнеса — «Управляй! Руководитель», для ключевых работников — «Управляй! Менеджер», для сотрудников офиса — «Управляй! Специалист», а для тех, кто больше работает на удаленном режиме, — «Управляй! Эксперт».
Главные нововведения:
1. Интернет-сервисы с обнуленным трафиком — в зависимости от тарифа клиентам предоставляется: безлимит на мессенджеры, карты, почту, соцсети или облачные хранилища.
2. Несгораемые бонусы — возврат средств от суммы счета за предыдущий месяц, которые можно потратить на дополнительные услуги — «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров».
3. Индивидуальная настройка тарифа. Впервые на b2b-рынке каждый сотрудник может выбрать для себя соотношение минут и гигабайт без изменения абонентской платы.
4. В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать звонки, не опасаясь перерасхода.
5. Персональный бюджет. Теперь каждый работник, который пользуется корпоративным тарифом, сможет дополнительно подключать необходимые услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов — личных и служебных.
«На основе анализа больших данных, в результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг — звонки, SMS и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
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© «Вечерние Ведомости»
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