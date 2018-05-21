Крыша протекает, на стенах грибок: в Серове частично приостановили деятельность детского садика

16:39 | 23.05.2018

В Серове из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства на 90 суток частично приостановили деятельность детского сада № 9 «Семицветик», расположенного по адресу: улица 1-я Овощная, 3.



Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что часть помещений находится в крайне удручающем состоянии: стены и потолок поражены грибком, по стенам и с потолка стекает вода, отделка стен и потолка не позволяет проводить качественную уборку.



С 11 мая часть помещений запрещено использовать, в том числе музыкальный зал, одну из спален, лестничную площадку, ведущую на второй этаж.





Фото: «Глобус»