Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 мая 2018 года

12:24 | 23.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.05.2018 до 08:00 23.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 137 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбойных нападения, 4 грабежа, 21 кража чужого имущества, в том числе 2 квартирных, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 факта сбыта.



За прошедшие сутки в 6 ДТП с пострадавшими 6 человек, в том числе 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 массовых мероприятий, в которых приняли участие 2300 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 100 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области