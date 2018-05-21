Новости дня
10:16 | 23.05.2018
В Свердловской области крупный пожар уничтожил 2 жилых дома и 6 нежилых зданий
К месту ЧП выехали 8 единиц техники и 32 человека личного состава, кроме того, к тушению пожара была привлечена местная пожарная дружина. Для подачи воды к месту горения была проложена магистральная линия длиной 800 метров.
Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня во все направления, он быстро перекинулся на соседние постройки. Все усилия пожарных были направлены на локализацию огня и защиту рядом стоящих строений. В результате распространение огня удалось остановить на площади 400 кв. м. Были спасены десятки строений. Тем не менее огонь успел уничтожить 2 жилых дома и 6 нежилых строений.
В общей сложности на борьбу с огнём у пожарных ушло пять часов, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:10 23 мая, после чего пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.
Пострадавших в результате пожара нет.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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