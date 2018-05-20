В Асбесте из пожара спасли мать с четырьмя детьми

В Асбесте сегодня днем произошел пожар в квартире одного из жилых домов.Дым, идущий из окна, заметили очевидцы, они и вызвали пожарных. Прибывшие на место огнеборцы спасли с помощью автолестницы пять человек – женщину и четырех ее детей. Еще один ребенок самостоятельно выбежал из квартиры на улицу.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, при пожаре пострадала девочка двух лет. Ее госпитализировали с ожогами.Площадь пожара составила 4 кв. м. Известно, что горел диван. Предварительная причина – детская шалость.В тушении было задействовано три единицы техники, 11 человек личного состава.