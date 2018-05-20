Свердловские депутаты одобрили увеличение прогноза по доходам бюджета на 2018 год

15:00 | 22.05.2018

Прогноз по доходам бюджета Свердловской области на 2018 год увеличен на 4,9 млрд рублей и составил 226 млрд. Депутаты ЗакСО на сегодняшнем заседании одобрили внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».



Так же, на 4,9 млрд, рублей увеличены расходы. Из них 1,8 млрд направят на национальную экономику, 1,2 млрд – на физическую культуру и спорт, 577,1 млн - на здравоохранение, 545,3 – на ЖКХ, 504 млн – на культуру и кинематографию, 357,5 млн – на другие нужды.



Напомним, что за четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило почти на 10 % больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министерства финансов региона, за январь — апрель в казну поступило 74,1 млрд рублей, а в 2017 году — 67,4 млрд рублей. Как считают в минфине, такая динамика связана со стабильной экономической ситуацией в регионе и ростом финансовых показателей деятельности организаций.





Фото: ru.liteforex.com