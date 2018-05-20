Закройте окна и отключите электричество: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:32 | 22.05.2018

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, на территории региона ожидается усиление ветра 25 м/с и более.



Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области опубликовала памятку о мерах безопасности. Жителям рекомендуют:





- Плотно закрыть и укрепить все двери и окна.



- Отключить газ и электричество;



- Уберать со дворов предметы, которые могут быть унесены ветром;



- Из легких зданий перейти в более прочные;



- Держаться подальше от берега реки;



- Если Вы на машине, отъехать как можно дальше от эпицентра урагана.





В случае, если ураган застал на улице, следует сделать следующее:





- Держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, мачт, опор и электропроводов;



- Спрятаться под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь в яму или любое углубление;



- Если Вы на машине, нужно остановиться, но не покидать автомобиль;



- Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ;



- Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке;



- Когда ветер стихнет, не покидайте укрытие сразу, шквал может повториться.





Фото: efremov-pk.ru