Уралец отсудил компенсацию у больницы, где он ослеп на один глаз

12:52 | 22.05.2018

Городская больница Первоуральска выплатит Владимиру Т. 750 тысяч рублей за неправильное лечение.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, летом 2016 года мужчина поступил в офтальмологическое отделение больницы. Там ему назначили консервативное медикаментозное лечение, которое привело к полной потере зрения на один глаз.



Уралец обратился в суд с требованием взыскать с медицинского учреждения компенсацию. Ревдинский городской суд обязал больницу выплатить пострадавшему 562 тысячи рублей. Истец не согласился с суммой и обжаловал решение в облсуде.



Свердловский областной суд увеличил сумму выплаты до 750 тысяч рублей: 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 250 тысяч – штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.