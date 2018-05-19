В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»

16:18 | 21.05.2018

В Екатеринбурге по итогам операции «Нелегальный мигрант» выявлено 181 административное правонарушение, совершенное иностранными гражданами. Установлено 140 человек, нарушивших режим пребывания на территории РФ.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, всего за время операции удалось проверить 303 объекта, в том числе 109 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. В отношении 37 из проверенных 944 мигрантов принято решение о выдворении за пределы РФ.



Кроме того, возбуждено 49 уголовных дел за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию иностранных граждан и иные преступления.





Фото: nikolaev-city.net