За минувшие выходные на Среднем Урале поймали 243 пьяных водителя

14:44 | 21.05.2018

За прошедшие выходные в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили в Свердловской области 243 пьяных водителя.



— Всего сотрудниками ГИБДД было выявлено 243 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.



60 человек, которые отказались от медосвидетельствования, будут привлечены к такой же ответственности, как пьяные водители.



Кроме того, 32 человека задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно.



С начала года в Свердловской области произошло 56 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибло 20 человек, еще 70 получили травмы.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области