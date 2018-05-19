На Средний Урал едет французская бизнес-миссия

11:47 | 21.05.2018

22–24 мая Свердловскую область посетит делегация французских компаний, специализирующихся на технологиях для горнодобывающей промышленности, металлургии, производстве аппаратуры и широкого спектра комплектующих деталей.



В рамках визита запланирован Российско-французский деловой форум, а также встречи с руководителями профильных министерств и посещение отраслевых предприятий.



Напомним, что в декабре 2017 года Екатеринбург посетила посол Франции в России Сильви Берман. В ходе встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым удалось запланировать ряд совместных мероприятий.



В 2017 году товарооборот Свердловской области и Франции составил 358 миллионов долларов США.





Фото: 5french.com