Более двух тысяч екатеринбуржцев пробежали полумарафон в грозу

09:40 | 21.05.2018

Вчера в Екатеринбурге, несмотря на непогоду, состоялся полумарафон «ЗаБег». Участие в нем приняли более двух тысяч человек. Люди продолжали стартовать даже с началом грозы.



Победителем полумарафона стал Антон Усольцев, пробежавший 21,1 км за 1 час 7 минут. Среди женщин лучшей стала Александра Морозова с результатом в 1 час 17 минут.



Так же под дождем прошла «Майская прогулка». На нее зарегистрировались 9,5 тысячи человек, однако, по словам организаторов, участников было гораздо больше.





Фото: the-challenger.ru