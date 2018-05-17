В Екатеринбурге приступили к нанесению дорожной разметки

15:18 | 18.05.2018

На дорогах Екатеринбурга начали наносить разметку. Работы ведутся с 15 мая, преимущественно в ночное время. Ежедневно трудится 16 специалистов.



В этом сезоне дорожники планируют нанести 220 тысяч квадратных метров разметки, в том числе 40 тысяч квадратных метров — термопластиком. Большая часть работ должна завершиться до чемпионата мира по футболу.



— Вначале мы используем белый пластик на центральных улицах города и пешеходных переходах. Желтый пластик будет наноситься не сейчас, а перед началом учебного года. Его мы будем использовать на пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений, — рассказал зампредседателя городского Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.





Фото: dorplastic.ru