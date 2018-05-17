В Нижней Туре оштрафовали директора магазина «Магнит»

13:25 | 18.05.2018

В октябре 2016 года специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения в магазине «Магнит», расположенном на улице 40 лет Октября в Нижней Туре. В ходе проверки установлена продажа недоброкачественной продукции.



«Морковь и картофель имеют неограниченный срок годности при условии их хранения при температуре не выше +10 градусов для моркови и +6 градусов для картофеля. Температура в торговом зале при проверке составила +15 градусов. Мороженое «Снежное лакомство», масло сливочное шоколадное «Крестьянка» имели явные признаки недоброкачественности. Также были проблемы с маркировкой продуктов», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского облсуда.



Кроме того, у входа в магазин отсутствовал знак о запрете курения. В результате директора магазина О. Ковязину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она пыталась обжаловать решение первой инстанции в Свердловском областном суде, но безрезультатно.





Фото: hbx.hbs.edu