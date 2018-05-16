Разбитая ваза стала причиной убийства в Екатеринбурге

18:47 | 17.05.2018

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве. «Яблоком раздора» и причиной убийства стала разбитая ваза.



Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, преступление было совершено вечером 20 декабря 2017 года. В одной из квартир дома по улице Московской в Екатеринбурге, двое «друзей», один из которых тот самый злоумышленник обвиняемый в убийстве, распивали спиртное. Как это часто бывает, пьяные беседы привели к выяснению отношений с помощью кулаков. Мужчины обменялись несколькими ударами, после чего злоумышленник, находившийся в квартире в качестве гостя, ушел домой.



Через небольшой промежуток времени хозяин квартиры решил сходить к ушедшему гостю и поговорить с ним, судя по показаниям одного из свидетелей, по поводу разбитой гостем вазы. Безусловно, вазу он прихватил с собой.



Придя в подъезд, где проживал ушедший гость, пьяный мужчина, владелец разбитой вазы, вновь вступил в конфликт со своим оппонентом, но тот, вооружившись складным ножом, зарезал его.



«В ходе следствия подсудимый выдвигал версию о том, что убивать знакомого у него не было намерения. Дескать, ножом он только оборонялся от него, когда тот набросился на него с вазой. Однако следователем СКР, путем допроса ключевых свидетелей, данная защитная версия злоумышленника была опровергнута. Непосредственные очевидцы рокового конфликта дали показания о том, что «именно подсудимый нападал с ножом на потерпевшего, при этом подсудимый был настроен агрессивно, высказывал угрозы убийством», - рассказали в ведомстве.



За убийство собутыльника убийца получил 9,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Фото: yugopolis.ru