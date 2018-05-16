Уралец отправился в колонию на девять лет за убийство сожительницы

16:51 | 17.05.2018

К девяти годам строгого режима приговорен 54-летний житель деревни Пантелейково Артинского района. Его признали виновным в убийстве сожительницы.



Как напоминает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, убийство произошло днем 8 февраля 2018 года в доме на улице Трактовой. На фоне ссоры мужчина нанес своей сожительнице удар в грудь охотничьим ножом, изготовленным кустарным способом. Женщина скончалась на месте. Отметим, что в момент совершения преступления оба были пьяны.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области