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14:33 | 17.05.2018

С площади 1905 года могут временно убрать памятник Ленину

В следующем году в Екатеринбурге собираются отремонтировать памятник Ленину на площади 1905 года. Точнее, саму фигуру вождя трогать не будут. Речь идет об обновлении гранитной трибуны под ним.

По словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, на ремонт потратят около 35 млн рублей. Сити-менеджер отметил, что при реконструкции фигуру вождя, возможно, будут снимать.

- Думаю, что будут убирать, потому что будут разбирать все граниты, их перебирать, потому что максимально надо использовать прежний гранит, - цитируют Якоба «Европейско-Азиатские новости».

Ремонт начнется не ранее 10 мая 2019 года и может затянуться на несколько лет, так как памятник является объектом культурного наследия.


Фото: app.nimia.com

© «Вечерние Ведомости»

 


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