Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 мая 2018 года

14:27 | 17.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.05.2018г. до 08:00 17.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 221 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 145 противоправных деяний. Из них: 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 разбойных нападения, 6 грабежей, 29 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 31 факт незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 2130 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 100 полицейских, 69 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

