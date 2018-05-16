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14:27 | 17.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 мая 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 145 противоправных деяний. Из них: 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 разбойных нападения, 6 грабежей, 29 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 31 факт незаконного оборота наркотиков.
За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории области проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 2130 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 100 полицейских, 69 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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