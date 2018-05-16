В команде «МегаФона» на Урале – новый топ-менеджер

«МегаФон» объявляет о кадровых назначениях в управленческой команде Уральского филиала. Для эффективного развития бизнеса на корпоративном рынке Свердловской области к команде топ-менеджеров присоединился Владимир Мышенко. В зоне ответственности нового руководителя – внедрение комплексных цифровых решений для предприятий региона, а также повышение уровня сервиса и качества обслуживания бизнесменов.«Главная цель данного организационного изменения – более фокусная ориентация на корпоративных клиентов. Приоритетные задачи – укрепление позиций компании в Свердловской области за счет внедрения комплексных телеком-разработок на предприятиях региона, привлечение новых партнеров, повышение лояльности существующих клиентов, как следствие — увеличение нашей доли рынка в бизнес-сегменте», — отметила Инна Джур, директор Свердловского отделения «МегаФона».На Урале более 35 000 компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика телеком-услуг, из них каждая третья находится в Свердловской области. По статистике корпоративных запросов, сегодня каждое третье обращение бизнеса к оператору относится к внедрению дополнительных телеком-услуг и «умных» решений для оптимизации производственных процессов.«Выбор в пользу «МегаФона» я сделал еще 8 лет назад, когда стал абонентом, а с появлением новых услуг и сервисов – «МегаФон.ТВ», pressa.megafon.ru, стал еще более активным цифровым пользователем. Возглавлять корпоративное направление в ключевом для бизнеса регионе – большая ответственность и амбициозная задача. Считаю «МегаФон» лидером по новейшим телеком-технологиям. Используя имеющиеся технические возможности, в рамках общего курса на цифровизацию, мы реализуем для клиентов любые нестандартные решения», — отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса в Свердловской области Владимир Мышенко.Владимир Мышенко окончил Военную Академию Тыла и Транспорта по специальности «Менеджмент» (экономист) в городе Вольск, в Екатеринбурге получил образование в Уральском институте экономики управления и права по направлению «Финансы и кредит». В период с 1998 по 2008 год проходил службу в Министерстве обороны РФ, получив звание капитан. В начале гражданской карьеры занимался прямыми b2b-продажами в ООО «Комус-Урал», в период с 2012 по 2015 год - заместитель директора в строительном бизнесе (ООО «Гамма- УМК»), с 2015 по 2018 год - директор по развитию в ООО «УСК» - курировал новые направления по разработке и реализации программного обеспечения для производственных предприятий. В мае 2018 года вступил в должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Свердловской области.