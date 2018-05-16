На Среднем Урале стартовала посевная кампания

13:33 | 17.05.2018

В Свердловской области началась посевная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры засеяны на площади 26 тысяч га, кормовые — 2 тысячи га, технические — 1 тысяча га, овощи — 1 тысяча га. Пока план посевной кампании выполнен на 6,4 %.



— В 2018 году полевые работы начались в первой декаде мая, что существенно позднее среднемноголетних сроков. Физиологическое созревание почвы сдерживалось холодной погодой, частыми осадками третьей декады апреля. В результате чего верхний слой почвы находился в переувлажненном состоянии, что привело к сдерживанию интенсивности проведения полевых работ, — отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Отметим, что в этом году, согласно плану, необходимо произвести 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 43 тысячи тонн овощей.



Фото: krimm.ru