На Вторчермете из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на двух перекрестках

10:59 | 17.05.2018

В Екатеринбурге из-за капитального ремонта трамвайных путей закроют движение транспорта на двух перекрестках:



с 09:00 19 мая и до 06:00 20 мая перекресток улиц Титова и Братской;



с 09:00 26 мая и до 06:00 27 мая перекресток улиц Титова и Сухоложской.



Отметим, что из-за ремонта трамваи № 1, № 5, № 14, № 15, № 27, № 34 не будут ходить по улице Титова (от Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях):



с 09:00 до 17:00 19 и 20 мая;



с 09:00 до 17:00 26 и 27 мая.