В Екатеринбурге Skoda врезалась в столб. Водитель и пассажирка госпитализированы

Сегодня ночью на 10-ом км дублера Сибирского тракта произошло ДТП – автомобиль Skoda наехал на фонарный столб. Водитель и пассажирка доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает служба спасения «СОВА».Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, чуть ранее водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.