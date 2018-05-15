В посылках, отправленных из Германии в Москву и Екатеринбург, нашли 16 кг метамфетамина

15:31 | 16.05.2018

«Почта России» и ФСБ перехватили посылки из Германии, отправленные в Москву и Екатеринбург. Вместо детских игр в них оказалось 16 кг метамфетамина, сообщает пресс-служба «Почты России». Наркотики обнаружили в московском сортировочном центре при осмотре с помощью рентгенологического оборудования.



«Согласно сопроводительным документам, в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться пазл для детей от трех до шести лет, а оказалось 16 кг метамфетамина», — говорится в сообщении.



В Екатеринбурге при получении посылки задержан 33-летний мужчина. В арендуемой им квартире также найдены запрещенные вещества.





Фото: пресс-служба «Почты России»