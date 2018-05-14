В Екатеринбурге за невыплату зарплаты будут судить директора ЧОПа

11:20 | 16.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор частной охранной организации «Тайфун», обвиняемый по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации».



Мужчина руководил организацией в 2015 году. По данным следствия, он, имея реальную возможность, не выплачивал зарплату, пособия по временной нетрудоспособности и компенсации за неиспользованный отпуск.



— Обвиняемый использовал денежные средства ООО ЧОО «Тайфун» для решения текущих финансовых вопросов, как семейных, так и связанных с деятельностью общества, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Сейчас уголовное дело передано в суд, директору грозит до трех лет лишения свободы.





Фото: gorod-che.ru