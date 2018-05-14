Ночью на Вайнера загорелся автомобиль Ford Explorer

09:23 | 16.05.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Вайнера загорелся автомобиль Ford Explorer. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:16. Повреждены моторный отсек и салон иномарки.



— В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило также в отдел полиции № 5. На место выезжала следственно-оперативная группа.



— Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения. Предварительно установлено, что первым воспламенился Ford, после пламя перекинулось на припаркованный рядом Kia Sportage. Владельцы транспортных средств уже обратились в полицию с заявлениями. По факту произошедшего организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.