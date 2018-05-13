На Средний Урал надвигается штормовой ветер

20:31 | 15.05.2018

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение: в ближайшее время в регионе ожидается ветер до 26 метров в секунду. Это предупреждение направлено в органы власти местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики, а также горожанам.



Из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, нарушение связи, а также повреждение строений. ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности: по возможности следует избегать нахождения на открытом воздухе, лучше остаться дома. В случае, если ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.



Также в ночь на 16 мая в Свердловской области возможны заморозки до минус 5 градусов, а также снег с дождем.



Напомним, что о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.



Фото: germania.one