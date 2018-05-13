Свердловские борцы с коррупцией предстанут перед судом за подстрекательство к даче взятки

16:03 | 15.05.2018

В начале июня в Ленинский районный суд Екатеринбурга будет передано уголовное дело, возбужденное в июне прошлого года в отношении четырех сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Алексей Ворлинский, Александр Косман, Николай Жуков и Евгений Кулик обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), им грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Как стало известно veved.ru, в настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.



Согласно фабуле уголовного дела, 17 мая 2017 года Алексей Ворлинский, занимающий должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам группы по выявлению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса и недропользования УЭБиПК, приехал в офис, расположенный в Екатеринбурге на улице Амундсена, 107, к своему товарищу Артуру Петренко. Последний является совладельцем ООО «Агростройкомплекс» — компания владеет лицензией на разработку карьера вблизи села Большое Седельниково, в районе так называемой Ипатовой горы.



В ходе разговора Ворлинский сказал, что готов содействовать бизнесмену в осуществлении предпринимательской деятельности, устраняя незаконных конкурентов. Денег не просил, но обратился с просьбой спровоцировать на принятие взятки крупного чиновника. Выбор пал на начальника отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора Департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова. Последнему была передана сумма в размере 200 тысяч рублей за общее покровительство деятельности компании, принадлежащей Петренко.



Дача взятки чиновнику была соответствующим образом зарегистрирована (КУСП № 9561 от 23 июня), после чего Ворлинский привлек к составлению материалов для передачи их в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области и возбуждения уголовного дела троих своих коллег. В их число вошли Александр Косман (заместитель начальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области), Николай Жуков (начальник отдела по противодействию коррупции) и Евгений Кулик (оперативник отделения по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и негосударственном секторе экономики).



На каком-то этапе по неизвестным причинам коммерсант сообщил о намечающейся «сделке» в органы ФСБ, заявив о том, что полицейские заставляют его дать взятку чиновнику. После этого в служебных кабинетах оперативников и прошли следственные мероприятия по факту, как считает следствие, подстрекательства к даче взятки.



В настоящее время все четверо обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.



На фото: Александр Косман, https://66.мвд.рф/